Реакция Абаскаля на победу «Спартака» в Кубке России

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился впечатлениями от суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

Спартаковцы победили «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.

«Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

«Браво, «Спартак»! Я рад за клуб, фанатов и в первую очередь за тех людей, работа которых не выходит на передний план. Это администрация, медицинский персонал и так далее.

Считаю, что эта команда способна выиграть чемпионат», – сказал Абаскаль.