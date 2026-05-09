Абаскаль оценил перспективы «Спартака» в следующем сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о конкурентоспособности красно-белых.
«Они хорошо подготовлены, у них сейчас очень сильный состав, в который вложены огромные средства. «Спартак» может побороться за чемпионство в следующем сезоне», – сказал Абаскаль.
- В январе «Спартак» возглавил Хуан Карлос Карседо.
- При нем команда поднялась с 6-го на 4-е место в таблице РПЛ.
- Также красно-белые вышли в суперфинал FONBET Кубка России, где сыграют с «Краснодаром».
