Экс-тренер «Спартака» готов возглавить ЦСКА вместо Челестини

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о работе в ЦСКА.

Сегодня армейцы отправили в отставку Фабио Челестини.

Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.

Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.

– Сейчас ЦСКА ищет нового главного тренера. После работы в «Спартаке» вы бы могли возглавить этот клуб?

– Сейчас я свободен, и возвращение в РПЛ всегда было бы вызовом, который, уверен, прошел бы хорошо.