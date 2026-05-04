Экс-тренер «Спартака» готов возглавить ЦСКА вместо Челестини

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о работе в ЦСКА.
- Сегодня армейцы отправили в отставку Фабио Челестини.
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.
– Сейчас ЦСКА ищет нового главного тренера. После работы в «Спартаке» вы бы могли возглавить этот клуб?
– Сейчас я свободен, и возвращение в РПЛ всегда было бы вызовом, который, уверен, прошел бы хорошо.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
