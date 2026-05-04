Абаскаль сказал, почему у Челестини не получилось в ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на увольнение Фабио Челестини из ЦСКА.
– Почему у Челестини не получилось в ЦСКА?
– Вы знаете, что в футболе все меняется, когда тренеру приходится работать в другой стране.
Нужно быть гибким и адаптировать свое мышление в соответствии с культурой и требованиями клуба.
Я не знаю конкретных причин, но, возможно, в ЦСКА это не сработало.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
Источник: «Матч ТВ»