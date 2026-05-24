Глушаков одним словом описал победу «Спартака» над «Краснодаром»

Экс-спартаковец Денис Глушаков поделился впечатлениями от суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

«Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Видеообзор суперфинала можно посмотреть здесь.

Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.

«Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

– Выиграли трофей. Закономерно. Хорошая игра получилась, прекрасная атмосфера на стадионе. Были обоюдные моменты.

И вратари хорошо сыграли: и Максименко, и Помазун. Так что все закономерно.

– «Спартак» и Помазун в серии пенальти оказались эмоционально крепче соперника?

– Это лотерея. Здесь сложно говорить, что кто‑то что‑то отрабатывал. Когда выходишь на стадион, а там собралось 75 тысяч, ты обо всем забываешь. Думаю, здесь просто удача Помазуна.