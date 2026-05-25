Ловчев назвал главную заслугу Карседо в «Спартаке»

Сегодня, 17:23
3

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев положительно оценил работу главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо.

  • Испанца назначили в январе, заключив контракт до лета 2028 года.
  • При нем команда выиграла FONBET Кубок России.
  • В РПЛ спартаковцы финишировали четвертыми.

«Спартак» укомплектован игроками атаки хорошего уровня, но есть проблемы в обороне. Мне кажется, что Карседо сумел сложить эту команду, и отдельные игроки стали единым костяком.

И еще один штрих. Вчера он во второй раз перед серией пенальти поменял основного вратаря Александра Максименко на Илью Помазуна, который прекрасно справляется с пенальти.

Он в большинстве матчей не играет, но во второй раз прекрасно проявляет себя в серии 11-метровых ударов. Тренер видел, что Максименко обиделся на него, когда его меняли. И Карседо сразу после игры сказал, что он извиняется перед Максименко.

Он ведет себя совершенно правильно, он сделал из отдельных хороших футболистов команду. А это самое главное«, – сказал Ловчев.

Источник: «РИА Новости»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Карседо Хуан Карлос Ловчев Евгений
Комментарии (3)
АК 68
1779720880
Что ты выдумываешь, старый, никто ни на кого не обиделся, это было не спонтанно, а заранее обговорено и пупс прекрасно понимает, что Помазун сильнее его в плане отражения пенальти.
СильныйМозг
1779720985
Да спартак, до сих пор на багаже Аленичева выезжает.)))
