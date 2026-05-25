Ловчев назвал главную заслугу Карседо в «Спартаке»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев положительно оценил работу главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо.

Испанца назначили в январе, заключив контракт до лета 2028 года.

При нем команда выиграла FONBET Кубок России.

В РПЛ спартаковцы финишировали четвертыми.

«Спартак» укомплектован игроками атаки хорошего уровня, но есть проблемы в обороне. Мне кажется, что Карседо сумел сложить эту команду, и отдельные игроки стали единым костяком.

И еще один штрих. Вчера он во второй раз перед серией пенальти поменял основного вратаря Александра Максименко на Илью Помазуна, который прекрасно справляется с пенальти.

Он в большинстве матчей не играет, но во второй раз прекрасно проявляет себя в серии 11-метровых ударов. Тренер видел, что Максименко обиделся на него, когда его меняли. И Карседо сразу после игры сказал, что он извиняется перед Максименко.

Он ведет себя совершенно правильно, он сделал из отдельных хороших футболистов команду. А это самое главное«, – сказал Ловчев.