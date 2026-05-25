Гави эмоционально отреагировал на вызов в сборную Испании на ЧМ-2026

Полузащитник «Барселоны» Гави очень обрадовался возвращению в сборную Испании.
Из-за проблем со здоровьем 21-летнего футболиста не вызывали в национальную команду с июня 2025 года.
Несмотря на это, Гави попал в итоговую заявку испанцев на чемпионат мира.
Услышав свою фамилию, он начал кричать, прыгать, обниматься с окружающими и заплакал.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Испании попала в одну группу с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.
Источник: «Бомбардир»