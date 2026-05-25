Гави эмоционально отреагировал на вызов в сборную Испании на ЧМ-2026

Полузащитник «Барселоны» Гави очень обрадовался возвращению в сборную Испании.

Из-за проблем со здоровьем 21-летнего футболиста не вызывали в национальную команду с июня 2025 года.

Несмотря на это, Гави попал в итоговую заявку испанцев на чемпионат мира.

Услышав свою фамилию, он начал кричать, прыгать, обниматься с окружающими и заплакал.