  • Гави эмоционально отреагировал на вызов в сборную Испании на ЧМ-2026

Гави эмоционально отреагировал на вызов в сборную Испании на ЧМ-2026

Сегодня, 16:50

Полузащитник «Барселоны» Гави очень обрадовался возвращению в сборную Испании.

Из-за проблем со здоровьем 21-летнего футболиста не вызывали в национальную команду с июня 2025 года.

Несмотря на это, Гави попал в итоговую заявку испанцев на чемпионат мира.

Услышав свою фамилию, он начал кричать, прыгать, обниматься с окружающими и заплакал.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Сборная Испании попала в одну группу с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

