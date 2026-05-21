Неймар рискует пропустить часть подготовки сборной Бразилии к ЧМ-2026

Травма нападающего «Сантоса» Неймара оказалась серьезнее, чем предполагалось.
Клуб сообщал, что он пропустит от 5 до 10 дней из-за повреждения икроножной мышцы.
Однако другие источники утверждают, что все не так просто и восстановление 34-летнего футболиста займет больше времени.
Есть риск, что Неймар не сыграет со сборными Панамы и Египта 1 и 6 июня соответственно.
- Бразилия сыграет на групповом этапе ЧМ-2026 с Марокко, Гаити и Шотландией.
- Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.
- Неймара включили в состав национальной команды впервые с 2023 года.
Источник: ESPN