Неймар рискует пропустить часть подготовки сборной Бразилии к ЧМ-2026

Травма нападающего «Сантоса» Неймара оказалась серьезнее, чем предполагалось.

Клуб сообщал, что он пропустит от 5 до 10 дней из-за повреждения икроножной мышцы.

Однако другие источники утверждают, что все не так просто и восстановление 34-летнего футболиста займет больше времени.

Есть риск, что Неймар не сыграет со сборными Панамы и Египта 1 и 6 июня соответственно.