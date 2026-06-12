Болельщик провез флаг России на ЧМ-2026

Российский болельщик привeз на чемпионат мира 2026 года флаг России с надписью «Нерчинск» – этот флаг РФ путешествует с ним уже на третий ЧМ подряд.

В стартовом матче турнира, который прошeл в Мехико, сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счeтом 2:0.

«Я родился в Забайкалье, в городе Нерчинске. Всегда мечтал посетить чемпионат мира. Этот флаг России со мной на третьем чемпионате мира подряд. Ранее был на турнирах в России и в Катаре. Сейчас я сам живу в Питере, но свою малую родину стараюсь поддерживать», – сказал российский болельщик.