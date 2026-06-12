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  • ЧМ-2026. Мексика победила ЮАР (2:0) в матче-открытии с тремя удалениями

ЧМ-2026. Мексика победила ЮАР (2:0) в матче-открытии с тремя удалениями

Вчера, 00:04
8

Сборная Мексики в матче-открытии чемпионата мира-2026 победила на «Ацтеке» сборную ЮАР. Хозяевам турнира хватило двух голов.

Судья встречи Вилтон Сампайо из Бразилии удалил трех футболистов, включая защитника «Локомотива» Сесара Монтеса.

74-летний тренер ЮАР Уго Броос стал самым возрастным тренером в истории чемпионата мира.

Две другие команды группы – Южная Корея и Чехия – сыграют между собой в 5:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа A. 1 тур
Мексика - ЮАР - 2:0 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Х. Киньонес, 9; 2:0 - Р. Хименес, 67.
Удаления: С. Монтес, 90+2 - Я. Ситхоле, 50; Т. Зване, 84.
Таблица турнира Календарь турнира

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира ЮАР Мексика
Комментарии (8)
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Император 1
1781211983
Поздравляю, этих 5-3-2 вообще на ЧМ пускать не надо, накой они нужны, если не играть, а отсиживаться в штрафной приехали. Не понимаю почему за фол последней надежды не ставят пенальти
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DeStar
1781212145
нууу уровень игры слабый. Мексы по интереснее были конечно, потому что хуже юар и придумать сложно. ну хоть голы были да кк.
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Антрацитовый волхв
1781212333
Три красных карточки — не очень красивое начало.
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vvv123
1781212492
Как сказал наш Валеро: игра была равна, играли 2 нана! Наш Зенит бы каждую из этих спёрных вынес бы в одну калитку. Ну чего вы хотите от диких зулусов и злобных ацтеков? Только удалений!
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ilya-ilya-google
1781219577
ЮАР случайно не Карпин к матчу готовил?
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balam
1781239330
у ЮАР обе карточки левые. позор мексикашкам.сразу О.Генри вспомнил
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