ЧМ-2026. Мексика победила ЮАР (2:0) в матче-открытии с тремя удалениями

Сборная Мексики в матче-открытии чемпионата мира-2026 победила на «Ацтеке» сборную ЮАР. Хозяевам турнира хватило двух голов.

Судья встречи Вилтон Сампайо из Бразилии удалил трех футболистов, включая защитника «Локомотива» Сесара Монтеса.

74-летний тренер ЮАР Уго Броос стал самым возрастным тренером в истории чемпионата мира.

Две другие команды группы – Южная Корея и Чехия – сыграют между собой в 5:00 по московскому времени.