ЧМ-2026. Мексика победила ЮАР (2:0) в матче-открытии с тремя удалениями

Сборная Мексики в матче-открытии чемпионата мира-2026 победила на «Ацтеке» сборную ЮАР. Хозяевам турнира хватило двух голов.
Судья встречи Вилтон Сампайо из Бразилии удалил трех футболистов, включая защитника «Локомотива» Сесара Монтеса.
74-летний тренер ЮАР Уго Броос стал самым возрастным тренером в истории чемпионата мира.
Две другие команды группы – Южная Корея и Чехия – сыграют между собой в 5:00 по московскому времени.
Чемпионат мира. Группа A. 1 тур
Мексика - ЮАР - 2:0 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Х. Киньонес, 9; 2:0 - Р. Хименес, 67.
Удаления: С. Монтес, 90+2 - Я. Ситхоле, 50; Т. Зване, 84.
Источник: «Бомбардир»