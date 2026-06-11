«Акрон» устроил яркий перформанс в Нью-Йорке в честь своего игрока на ЧМ-2026

«Акрон» организовал танцевальный флешмоб с медведем и балеринами на Таймс-сквер в Нью-Йорке перед стартом чемпионата мира-2026.

На одном из медиафасадов площади клуб из Тольятти разместил изображение своего полузащитника Жилсона Беншимоля, который получил вызов в сборную Кабо-Верде на предстоящий турнир.

На площадь вышли артисты в костюмах медведя и балерин, а также люди в футболках «Акрона». Под песню «Матушка-земля» они устроили танцевальный перформанс на фоне портрета футболиста.

Происходящее привлекло внимание собравшихся на Таймс-сквер туристов и прохожих – многие снимали акцию на мобильные телефоны.