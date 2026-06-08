Глушаков двумя словами охарактеризовал возвращение Неймара в сборную Бразилии перед ЧМ-2026

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о включении Неймара в заявку бразильской сборной на предстоящий чемпионат мира.

«Карло Анчелотти – это большое имя в футболе. И то, что он взял Неймара на чемпионат мира, – это политический момент.

Потому что Неймар – любимец публики и кумир Бразилии», – сказал Глушаков.