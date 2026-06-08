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  • Глушаков двумя словами охарактеризовал возвращение Неймара в сборную Бразилии перед ЧМ-2026

Глушаков двумя словами охарактеризовал возвращение Неймара в сборную Бразилии перед ЧМ-2026

Сегодня, 19:58

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о включении Неймара в заявку бразильской сборной на предстоящий чемпионат мира.

«Карло Анчелотти – это большое имя в футболе. И то, что он взял Неймара на чемпионат мира, – это политический момент.

Потому что Неймар – любимец публики и кумир Бразилии», – сказал Глушаков.

  • Бразилия сыграет на групповом этапе ЧМ-2026 с Марокко, Гаити и Шотландией.
  • Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.
  • Неймар не играл за сборную с октября 2023 года.
  • Он лучший бомбардир в истории «селесао» с 79 голами в 128 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Сантос Бразилия Глушаков Денис Неймар Анчелотти Карло
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