Глушаков двумя словами охарактеризовал возвращение Неймара в сборную Бразилии перед ЧМ-2026

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о включении Неймара в заявку бразильской сборной на предстоящий чемпионат мира.
«Карло Анчелотти – это большое имя в футболе. И то, что он взял Неймара на чемпионат мира, – это политический момент.
Потому что Неймар – любимец публики и кумир Бразилии», – сказал Глушаков.
- Бразилия сыграет на групповом этапе ЧМ-2026 с Марокко, Гаити и Шотландией.
- Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.
- Неймар не играл за сборную с октября 2023 года.
- Он лучший бомбардир в истории «селесао» с 79 голами в 128 матчах.
Источник: «Матч ТВ»