Будущий соперник сборной России опубликовал итоговый состав на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Египта определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

В итоговый состав вошли 27 футболистов.

Вратари: Мохамед Эль-Шеннави, Мостафа Шобейр, Аль-Махди Солиман, Мохамед Алаа;

Защитники: Мохамед Хани, Тарек Алаа, Хамди Фати, Рами Рабья, Яссер Ибрахим, Хоссам Абдельмагид, Мохамед Абдель Монем, Карим Хафез, Ахмед Фаттух;

Полузащитники: Марван Аттия, Моханнад Лашин, Набиль Эмад Дунга, Махмуд Сабер, Ахмед Сайед, Эмам Ашур, Махмуд Трезеге, Ибрагим Адель, Мостафа Зико, Мохамед Салах, Хайтам Хассан;

Нападающие: Омар Мармуш, Актай Абдаллах, Хамза Абделькарим.