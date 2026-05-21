Будущий соперник сборной России опубликовал итоговый состав на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Египта определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.
В итоговый состав вошли 27 футболистов.
Вратари: Мохамед Эль-Шеннави, Мостафа Шобейр, Аль-Махди Солиман, Мохамед Алаа;
Защитники: Мохамед Хани, Тарек Алаа, Хамди Фати, Рами Рабья, Яссер Ибрахим, Хоссам Абдельмагид, Мохамед Абдель Монем, Карим Хафез, Ахмед Фаттух;
Полузащитники: Марван Аттия, Моханнад Лашин, Набиль Эмад Дунга, Махмуд Сабер, Ахмед Сайед, Эмам Ашур, Махмуд Трезеге, Ибрагим Адель, Мостафа Зико, Мохамед Салах, Хайтам Хассан;
Нападающие: Омар Мармуш, Актай Абдаллах, Хамза Абделькарим.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Египта попала в одну группу с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией.
- 28 мая египтяне проведут товарищеский матч с Россией.
Источник: твиттер сборной Египта