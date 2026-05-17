ФИФА поставила точку в вопросе Ирана на ЧМ-2026

17 мая, 14:08
25

ФИФА сообщила о позитивном исходе переговоров с Федерацией футбола Ирана по вопросу участия иранской сборной в чемпионате мира-2026.

  • Сборная Ирана должна провести все три матча группового этапа на территории США.
  • Участие иранцев в турнире, который пройдет с 11 июня по 19 июля, находится под вопросом после атаки США и Израиля на Иран в конце февраля. Иранская сторона обращалась с просьбой о переносе игр в Мексику, однако президент ФИФА Джанни Инфантино настаивает на проведении встреч на изначально утвержденных стадионах.
  • Ситуацию осложнил инцидент с президентом Иранской футбольной ассоциации (FFIRI) Мехди Таджем – в начале мая ему отказали во въезде в Канаду на Конгресс ФИФА в Ванкувере из-за связей с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

В субботу генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем провел переговоры с Таджем.

«У нас состоялась отличная и конструктивная встреча с Иранской футбольной ассоциацией. Мы тесно сотрудничаем и с нетерпением ждем встречи с ними на чемпионате мира», – заявил Графстрем.

Мы обсудили все соответствующие вопросы, но сейчас не время вдаваться в детали. В целом встреча прошла очень позитивно, и мы с нетерпением ждем продолжения диалога», – сказал генеральный секретарь ФИФА.

В понедельник сборная Ирана отправится из Тегерана на тренировочный сбор в Турцию, после чего в начале июня переберется на базу в Тусоне, штат Аризона. На групповом этапе ЧМ-2026 иранцы сыграют в группе G с Новой Зеландией (15 июня, Лос-Анджелес), Бельгией и Египтом.

Источник: Reuters
Чемпионат мира Иран
Пингвины Антарктиды/Форпо
1779016218
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛ не факт, что иранцы не снимутся в ходе Мундиаля ⚽
Ответить
Император 1
1779017319
Должны были участие не Ирана, а США обсуждать, ещё несколько месяцев назад
Ответить
Таврида
1779017502
ФИФА вообще должны были забрать ЧМ у США, и выкинуть пиндосов с мундиаля за неспровоцированную агрессию против Венесуэлы и Ирана. Лицемерные ублюдки.
Ответить
алдан2014
1779018408
Удачи сборной Ирана, победы
Ответить
Цугундeр
1779019356
Мда...( Ай, яй-я-яй, я-яй-яй, Айатоллу убили. Я-я-я-я-яй, Ни за что ни про что, Су.ки, замочили. Ну и что, что убили, Чемионат не прошёл. Иранцы тоже хочУт, Хочут играть в футбол..(( ну, почти (С)
Ответить
Garrincha58
1779021832
Пиндософские ФИФАнисты, как будто это они решили. Они хоть что то решают?
Ответить
...уефан
1779024503
...если реально оценивать последствия для сборной Ирана в любом из двух вариантов - - "едут, не едут", то это, чистой воды, цугцванг...
Ответить
Hector вернулся
1779033278
Лучше бы Иран бойкотировал ЧМ
Ответить
Oldtrafford83
1779077258
Уже обыденное лицемерное позорище))
Ответить
