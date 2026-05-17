ФИФА поставила точку в вопросе Ирана на ЧМ-2026

ФИФА сообщила о позитивном исходе переговоров с Федерацией футбола Ирана по вопросу участия иранской сборной в чемпионате мира-2026.

Сборная Ирана должна провести все три матча группового этапа на территории США.

Участие иранцев в турнире, который пройдет с 11 июня по 19 июля, находится под вопросом после атаки США и Израиля на Иран в конце февраля. Иранская сторона обращалась с просьбой о переносе игр в Мексику, однако президент ФИФА Джанни Инфантино настаивает на проведении встреч на изначально утвержденных стадионах.

Ситуацию осложнил инцидент с президентом Иранской футбольной ассоциации (FFIRI) Мехди Таджем – в начале мая ему отказали во въезде в Канаду на Конгресс ФИФА в Ванкувере из-за связей с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

В субботу генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем провел переговоры с Таджем.

«У нас состоялась отличная и конструктивная встреча с Иранской футбольной ассоциацией. Мы тесно сотрудничаем и с нетерпением ждем встречи с ними на чемпионате мира», – заявил Графстрем.

Мы обсудили все соответствующие вопросы, но сейчас не время вдаваться в детали. В целом встреча прошла очень позитивно, и мы с нетерпением ждем продолжения диалога», – сказал генеральный секретарь ФИФА.

В понедельник сборная Ирана отправится из Тегерана на тренировочный сбор в Турцию, после чего в начале июня переберется на базу в Тусоне, штат Аризона. На групповом этапе ЧМ-2026 иранцы сыграют в группе G с Новой Зеландией (15 июня, Лос-Анджелес), Бельгией и Египтом.