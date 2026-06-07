Запасные на ЧМ-2026 смогут смотреть матчи не со скамейки

Запасные игроки на чемпионате мира 2026 года могут проводить время матчей в раздевалках из-за экстремальной жары, информирует аккаунт The Touchline в соцсети X.

По сведениям источника, сразу несколько сборных рассматривают такой вариант. В этом случае один из ассистентов главного тренера будет уходить со скамейки в подтрибунное помещение и отправлять футболистов на разминку, если команде потребуется провести замену.