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  • Стало известно, есть ли у «Спартака» предложение по Барко от «Бока Хуниорс»

Стало известно, есть ли у «Спартака» предложение по Барко от «Бока Хуниорс»

Вчера, 21:39
10

«Бока Хуниорс» не делал запроса насчeт продажи полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

Ранее сообщалось, что аргентинский клуб интересовался условиями возможного трансфера. Однако, по данным источника, эта информация не соответствует действительности.

«Спартак» планирует подписать с хавбеком новый контракт.

  • 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
  • Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Бока Хуниорс Барко Эсекьель
Комментарии (10)
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СильныйМозг
1782673553
Не понимаю, походу, это уже не агент, а клуб делает эти вбросы. Поняли, что дырявый Барко, нафиг не кому не нужен.
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zigbert
1782674814
Было ощущение что это утка. Для Спартака это ценный игрок. Не хотелось бы его потерять.
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рылы
1782676564
да ясен хер. хряки запросят лямов 15 - а рекордная покупка у боки была 20 лет назад, когда купили рикельме за 12 лямов. это исходящий клуб. дешёво берут - дорого продают. но никак не наоборот.
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