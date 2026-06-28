Стало известно, есть ли у «Спартака» предложение по Барко от «Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» не делал запроса насчeт продажи полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

Ранее сообщалось, что аргентинский клуб интересовался условиями возможного трансфера. Однако, по данным источника, эта информация не соответствует действительности.

«Спартак» планирует подписать с хавбеком новый контракт.