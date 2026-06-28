Стало известно, есть ли у «Спартака» предложение по Барко от «Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» не делал запроса насчeт продажи полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.
Ранее сообщалось, что аргентинский клуб интересовался условиями возможного трансфера. Однако, по данным источника, эта информация не соответствует действительности.
«Спартак» планирует подписать с хавбеком новый контракт.
- 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
- Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»