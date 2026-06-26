«Небо и земля»: в Госдуме сравнили ЧМ в России и США

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова котирует прошедший в России ЧМ-2018 выше, чем текущий чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.

«ЧМ-2026 – небо и земля по сравнению с нашим в плане организации и безопасности. У нас было всe спокойно, не помню ни одной жалобы от болельщиков на организацию.

Про нынешний чемпионат так сказать нельзя. Мы видим политические скандалы, отказы в визах даже футболистам и судьям, не говоря уже о болельщиках.

Это всe не добавляет позитива турниру и принимающим странам», – сказала Журова.