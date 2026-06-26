«Небо и земля»: в Госдуме сравнили ЧМ в России и США

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова котирует прошедший в России ЧМ-2018 выше, чем текущий чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.
«ЧМ-2026 – небо и земля по сравнению с нашим в плане организации и безопасности. У нас было всe спокойно, не помню ни одной жалобы от болельщиков на организацию.
Про нынешний чемпионат так сказать нельзя. Мы видим политические скандалы, отказы в визах даже футболистам и судьям, не говоря уже о болельщиках.
Это всe не добавляет позитива турниру и принимающим странам», – сказала Журова.
- Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
- Всего будет сыграно 104 матча.
Источник: «Советский спорт»