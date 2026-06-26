Тедеев назвал главное разочарование ЧМ-2026: «Не пойму, к чему они готовились»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев разочарован выступлением сборной Туниса на чемпионате мира.
- Тунисцы проиграли все матчи на групповом этапе ЧМ-2026.
- Они уступили Швеции (1:5), Японии (0:4) и Нидерландам (1:3).
- Сборная Туниса досрочно вылетела из турнира.
- По ходу мундиаля в команде сменился главный тренер.
«Меня сильно разочаровывает сборная Туниса. Там только поменялся тренер, и я вижу, что новый специалист находится в полной растерянности. Он понимает, что в команде разрозненность.
Игроки даже не понимают, как играть при стандартных положениях. Ощущение, что с ними никто и не работал.
Не могу понять, к чему готовилась сборная Туниса. Это самое большое разочарование этого чемпионата мира для меня», – сказал Тедеев.
Источник: «Чемпионат»