Тедеев назвал главное разочарование ЧМ-2026: «Не пойму, к чему они готовились»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев разочарован выступлением сборной Туниса на чемпионате мира.

Тунисцы проиграли все матчи на групповом этапе ЧМ-2026.

Они уступили Швеции (1:5), Японии (0:4) и Нидерландам (1:3).

Сборная Туниса досрочно вылетела из турнира.

По ходу мундиаля в команде сменился главный тренер.

«Меня сильно разочаровывает сборная Туниса. Там только поменялся тренер, и я вижу, что новый специалист находится в полной растерянности. Он понимает, что в команде разрозненность.

Игроки даже не понимают, как играть при стандартных положениях. Ощущение, что с ними никто и не работал.

Не могу понять, к чему готовилась сборная Туниса. Это самое большое разочарование этого чемпионата мира для меня», – сказал Тедеев.