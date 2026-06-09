Тедеев: «Хочется, чтобы Дзюба закончил карьеру с трофеем в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев хочет видеть Артема Дзюбу в «Спартаке».

«Везде говорят, что Артeм, возможно, появится в «Спартаке». Мне сложно что-то сказать про это, но я, как один из самых главных его болельщиков, хотел бы пожелать Дзюбе закончить карьеру именно в той команде, которая может что-то выиграть. Он воспитанник «Спартака», это будет очень символично. Хочется, чтобы Артeм закончил свою карьеру там, выиграв титул.

За два года работы с ним мы многого добились. Каждая команда должна бороться за такого футболиста, как Дзюба, хоть некоторые этого и не хотят. Как минимум ещe один сезон он может давать пользу любой команде», – сказал Тедеев.