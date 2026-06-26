Болельщикам сборной-участницы ЧМ-2026 платили за посещение турнира

Футбольная ассоциация Катара выделяла деньги на поддержку национальной сборной во время чемпионата мира.
Сотни болельщиков отправились на ЧМ-2026 за счет государственных средстав.
Им оплачивали в том числе перелeт, проживание в отеле рядом со стадионом и билеты на матч.
Также перед играми болельщикам выдавали «фанатский набор» с футболками, кепками и солнцезащитными очками в цветах сборной.
- Катар занял последнее место в группе B с Канадой, Швейцарией и Боснией и Герцеговиной.
Источник: The Telegraph