Болельщикам сборной-участницы ЧМ-2026 платили за посещение турнира

Футбольная ассоциация Катара выделяла деньги на поддержку национальной сборной во время чемпионата мира.

Сотни болельщиков отправились на ЧМ-2026 за счет государственных средстав.

Им оплачивали в том числе перелeт, проживание в отеле рядом со стадионом и билеты на матч.

Также перед играми болельщикам выдавали «фанатский набор» с футболками, кепками и солнцезащитными очками в цветах сборной.