ЧМ-2026. Канада победила ЮАР (1:0) благодаря голу на 92-й минуте и вышла в 1/8 финала

В матче 1/16 финала чемпионата мира Канада победила ЮАР со счетом 1:0.

Единственный гол забил Стефен Эустакиу на 92-й минуте.

Матч прошел в Инглвуде (агломерация Лос-Анджелеса).

Канада впервые в своей истории вошла в топ-16 команд чемпионатов мира.

В 1/8 финала она сыграет с победителем матча Нидерланды – Марокко.