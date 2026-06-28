ЧМ-2026. Канада победила ЮАР (1:0) благодаря голу на 92-й минуте и вышла в 1/8 финала

В матче 1/16 финала чемпионата мира Канада победила ЮАР со счетом 1:0.
Единственный гол забил Стефен Эустакиу на 92-й минуте.
Матч прошел в Инглвуде (агломерация Лос-Анджелеса).
Канада впервые в своей истории вошла в топ-16 команд чемпионатов мира.
В 1/8 финала она сыграет с победителем матча Нидерланды – Марокко.
Чемпионат мира. 1/16 финала
ЮАР - Канада - 0:1 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 - С. Эустакиу, 90+2.
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ЮАР
Канада
Ронвен Уильямс
0%
Обри Модиба
0%
Име Окон
0%
Мбекезели Мбокази
0%
Хулисо Мудау
0%
Релебохиле Мофокенг
0%
Тапело Масеко
0%
Тебохо Мокоена
0%
Яя Ситхоле
0%
Освин Апполлис
0%
Эвиденс Макгопа
0%
Таленте Мбата
0%
Тшепанг Мореми
0%
Икраам Рейнерс
0%
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Максим Крепо
0%
Ричмонд Ларея
0%
Дерек Корнелиус
0%
Лайам Миллар
0%
Мойзе Бомбито
0%
Алистер Джонстон
0%
Стефен Эустакиу
0%
Натан-Дилан Салиба
0%
Тажон Бьюкенан
0%
Джонатан Дэвид
0%
Тани Олувасейи
0%
Альфонсо Дэвис
0%
Люк Де Фужероля
0%
Нико Сигур
0%
Якоб Шаффельбург
0%
Дэвид Промис
0%
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Источник: «Бомбардир»