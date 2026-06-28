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  • ЧМ-2026. Канада победила ЮАР (1:0) благодаря голу на 92-й минуте и вышла в 1/8 финала

ЧМ-2026. Канада победила ЮАР (1:0) благодаря голу на 92-й минуте и вышла в 1/8 финала

28 июня, 23:57
11

В матче 1/16 финала чемпионата мира Канада победила ЮАР со счетом 1:0.

Единственный гол забил Стефен Эустакиу на 92-й минуте.

Матч прошел в Инглвуде (агломерация Лос-Анджелеса).

Канада впервые в своей истории вошла в топ-16 команд чемпионатов мира.

В 1/8 финала она сыграет с победителем матча Нидерланды – Марокко.

Чемпионат мира. 1/16 финала
ЮАР - Канада - 0:1 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 - С. Эустакиу, 90+2.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
ЮАР
Канада
Ронвен Уильямс
0%
Обри Модиба
0%
Име Окон
0%
Мбекезели Мбокази
0%
Хулисо Мудау
0%
Релебохиле Мофокенг
0%
Тапело Масеко
0%
Тебохо Мокоена
0%
Яя Ситхоле
0%
Освин Апполлис
0%
Эвиденс Макгопа
0%
Таленте Мбата
0%
Тшепанг Мореми
0%
Икраам Рейнерс
0%
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Ричмонд Ларея
0%
Дерек Корнелиус
0%
Лайам Миллар
0%
Мойзе Бомбито
0%
Алистер Джонстон
0%
Стефен Эустакиу
0%
Натан-Дилан Салиба
0%
Тажон Бьюкенан
0%
Джонатан Дэвид
0%
Тани Олувасейи
0%
Альфонсо Дэвис
0%
Люк Де Фужероля
0%
Нико Сигур
0%
Якоб Шаффельбург
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Дэвид Промис
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Канада ЮАР
Комментарии (11)
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VVM1964
1782680662
Думаю это предел для канадцев... Но всё равно успех !
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волчарик
1782680727
И это плей-офф ЧМ. А мы на нашу сборную рычим.
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Антрацитовый волхв
1782681369
ЮАР бился достойно, относительно ожиданий многих.
Ответить
Император 1
1782681535
Поздравляю с победой
Ответить
Чилим.
1782691467
у юАры не получилось...
Ответить
evgevg13
1782705495
Для ЮАР все равно очень даже неплохо
Ответить
Artemka444
1782705918
Может в 1/8????
Ответить
k611
1782709617
В 1/8 Нидерланды или Марокко их размотают. Там уровень игроков другой.
Ответить
Psih86
1782710560
Кто там вообще за канадцев играет, Кросби, Макдэвид, Маккиннен кто ещё?
Ответить
Из Твери Леха
1782731450
Уровень матча просто днище. Видно было что это чужой спорт для Канады. Но их африканцы были сильнее южных.
Ответить
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