Нападающий ЦСКА травмировался и выбыл на срок от 1 до 3 месяцев

Нападающий ЦСКА Максим Воронов получил частичное повреждение наружной боковой связки.
В зависимости от хода восстановления будет определено, необходимо ли ему хирургическое вмешательство или достаточно консервативного лечения. В разных случаях восстановление может занимать от 1 до 3 месяцев.
В течение ближайшего времени футболист будет проходить курс лечения в расположении медицинского штаба ЦСКА. После этого станут точнее известны сроки восстановления игрока.
- 18-летний Воронов перешел в ЦСКА зимой из «Урала».
- В прошлом сезоне он провел за красно-синих 10 матчей и не отметился результативными действиями.
Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА