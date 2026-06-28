Нападающий ЦСКА травмировался и выбыл на срок от 1 до 3 месяцев

Нападающий ЦСКА Максим Воронов получил частичное повреждение наружной боковой связки.

В зависимости от хода восстановления будет определено, необходимо ли ему хирургическое вмешательство или достаточно консервативного лечения. В разных случаях восстановление может занимать от 1 до 3 месяцев.

В течение ближайшего времени футболист будет проходить курс лечения в расположении медицинского штаба ЦСКА. После этого станут точнее известны сроки восстановления игрока.