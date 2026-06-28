Семак оценил игру футболистов «Зенита» на ЧМ-2026

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре Дугласа Сантоса и Луиса Энрике за сборную Бразилии на ЧМ-2026.

«К сожалению, Луис Энрике вышел только раз, но очень неплохо. У него очень серьeзные конкуренты: Рафинья, Райан – очень хороший игрок. Будем надеяться, что он ещe получит матч и проявит себя ярко.

Дуглас Сантос благодаря не только игровым, но и человеческим качествам собрал большую армию поклонников. Количество подписчиков выросло многократно (улыбается). Рад за Дугласа, для каждого футболиста играть в сборной – мечта. Тем более в Бразилии, где конкуренция очень большая. Но, смотря на игру Бразилии, думаю, что им и Вендел не помешал бы. Если бы его вызвали на товарищеский матч, чтобы Анчелотти поближе с ним познакомился, по спортивным качествам Вендел смог бы составить конкуренцию», – сказал Семак.