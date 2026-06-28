Мостовой назвал свое главное впечатление от ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионате мира-2026.

«Главное впечатление от турнира, что он не соответствует тому, что про него говорили до старта. Многие рассказывали, что чемпионат мира будет плохой, но я этого не вижу. Зато вижу счастливые лица людей, полные стадионы.

Мне очень нравится этот чемпионат. Понятно, что игры в пять утра я не смотрю, но есть ведь и другие страны – земной шар большой», – сказал Мостовой.