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Подробности ситуации с возможным трансфером Тюкавина в «Зенит»

28 июня, 22:31
24

Трансфер нападающего Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит» пока что маловероятен.

«Динамо» по-прежнему не хочет продавать форварда. 30 миллионов евро – существенная сумма за нападающего, которая может запустить обсуждение, но «Зенит» пока никакого нового предложения не присылал.

При этом подписать Тюкавина очень хочет председатель правления «Зенита» Константин Зырянов. Для осуществления сделки клубу нужно, по крайней мере, кого-то продать.

В «Зените» только что договорились по трансферу нападающего Фелипе Аугусто, на который с учетом бонусов уйдет порядка 20-21 миллиона евро.

Уходить в минус петербуржцы не могут. У клуба еще оставались деньги с продажи Жерсона, но просто так никто тратить 30 миллионов менеджерам не разрешит.

Вариант, на который надеется руководство, – выгодно продать вингера Луиса Энрике после чемпионата мира. Однако игрок в сборной Бразилии пока себя особо не проявлял.

  • 23-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Тюкавин Константин Энрике Луис
Комментарии (24)
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рылы
1782676661
лучше всё оставить, как есть. с дельфинарием и аугусто. куда нам третий форвард?
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FCSpartakM
1782680407
"У клуба еще оставались деньги с продажи Жерсона" - а его за бесплатно брали?) После вторых фраз понимаешь, что это просто новость с коленки соседа, а не что-то реальное.
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Snek
1782690401
С чего бы они в минус уходить не могут? Они могут всё в нашем футбольном анклаве и даже больше. Они себе кабинетное золото в РПЛ оформили, а тут какой-то уход в минус. Чушь какая-то. Без негатива, не имею ничего против Зенита, но факты остаются фактами.
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Бумбраш
1782697118
Отдайте Галину Рыловну и других сикелух в бордель,пусть трудятся на благо зинки,глядишь наскребут на тюкашу..а то вон слабый мозг вообще ментовские субботники бесплатно обслуживает
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zigbert
1782710562
Дело даже не в стоимости Тюкавина. Зачем столько нападающих?
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Garrincha58
1782716212
Это та же басня, как и про Батракова в ПыСыЖе
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