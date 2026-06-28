Подробности ситуации с возможным трансфером Тюкавина в «Зенит»

Трансфер нападающего Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит» пока что маловероятен.

«Динамо» по-прежнему не хочет продавать форварда. 30 миллионов евро – существенная сумма за нападающего, которая может запустить обсуждение, но «Зенит» пока никакого нового предложения не присылал.

При этом подписать Тюкавина очень хочет председатель правления «Зенита» Константин Зырянов. Для осуществления сделки клубу нужно, по крайней мере, кого-то продать.

В «Зените» только что договорились по трансферу нападающего Фелипе Аугусто, на который с учетом бонусов уйдет порядка 20-21 миллиона евро.

Уходить в минус петербуржцы не могут. У клуба еще оставались деньги с продажи Жерсона, но просто так никто тратить 30 миллионов менеджерам не разрешит.

Вариант, на который надеется руководство, – выгодно продать вингера Луиса Энрике после чемпионата мира. Однако игрок в сборной Бразилии пока себя особо не проявлял.