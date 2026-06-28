Россиянам придется платить, чтобы увидеть матчи Месси, Роналду и Мбаппе в 1/16 финала ЧМ-2026

«Матч ТВ» опубликовал расписание трансляций игр 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Федеральный телеканал не покажет в прямом эфире игры с участием сборных Франции, Аргентины и Португалии – их можно посмотреть только на «Кинопоиске» или по платной подписке на сайте «Матча».