Мбаппе получил травму перед ЧМ-2026

Килиан Мбаппе, капитан сборной Франции и нападающий «Реала», не закончил тренировку национальной команды из-за повреждения.

Об этом рассказал журналист Micky Jnr на своей странице в соцсети X. По имеющимся данным, Мбаппе ушел с поля в одиночестве до завершения занятия. Характер травмы пока не раскрывается.