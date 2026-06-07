Мбаппе получил травму перед ЧМ-2026

Килиан Мбаппе, капитан сборной Франции и нападающий «Реала», не закончил тренировку национальной команды из-за повреждения.
Об этом рассказал журналист Micky Jnr на своей странице в соцсети X. По имеющимся данным, Мбаппе ушел с поля в одиночестве до завершения занятия. Характер травмы пока не раскрывается.
- До старта чемпионата мира 2026 года остается пять дней.
- 8 июня сборная Франции проведет заключительный товарищеский матч против Северной Ирландии – не исключено, что Мбаппе получит отдых и не выйдет на поле.
- На групповом этапе ЧМ-2026 французы сыграют с Сенегалом, Норвегией и Ираком. Первая встреча турнира против Сенегала состоится 16 июня.
Источник: «Бомбардир»