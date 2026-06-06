ФИФА разъяснила, могут ли фанаты брать с собой воду на матчи ЧМ-2026

Болельщики смогут проносить с собой воду на игры чемпионата мира-2026, но в ограниченном количестве.

«Болельщикам разрешено проносить на матчи в США и Канаде по одной мягкой пластиковой бутылке воды объемом до 590 мл при условии, что она запечатана производителем.

Проносить жесткие многоразовые бутылки для воды не разрешат из соображений безопасности», – сказано в заявлении ФИФА.