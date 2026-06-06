ФИФА разъяснила, могут ли фанаты брать с собой воду на матчи ЧМ-2026

Болельщики смогут проносить с собой воду на игры чемпионата мира-2026, но в ограниченном количестве.
«Болельщикам разрешено проносить на матчи в США и Канаде по одной мягкой пластиковой бутылке воды объемом до 590 мл при условии, что она запечатана производителем.
Проносить жесткие многоразовые бутылки для воды не разрешат из соображений безопасности», – сказано в заявлении ФИФА.
- ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля.
- Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: аккаунт ФИФА в Х