Иран выдвинул 10 условий своего участия в ЧМ-2018

Федерация футбола Ирана заявила о десяти условиях прибытия сборной страны в чемпионате мира-2018.
Иранская сторона требует выдачи виз, уважения к персоналу, флагу и гимну, а также высокий уровень безопасности в аэропортах, гостиницах и по пути на стадионы. Таково заявление организации.
Требования выдвинули после того как в апреле власти Канады отказали во въезде президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу.
Источник: Le Parisien