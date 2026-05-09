Иран выдвинул 10 условий своего участия в ЧМ-2018

Федерация футбола Ирана заявила о десяти условиях прибытия сборной страны в чемпионате мира-2018.

Иранская сторона требует выдачи виз, уважения к персоналу, флагу и гимну, а также высокий уровень безопасности в аэропортах, гостиницах и по пути на стадионы. Таково заявление организации.

Требования выдвинули после того как в апреле власти Канады отказали во въезде президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу.