10 величайших игроков в истории ЧМ по версии The Independent

Издание The Independent составило рейтинг величайших игроков в истории чемпионата мира.
В опросе приняли участие 14 журналистов. Баллы в голосовании суммировались, и получилась следующая десятка величайших.
1. Пеле (Бразилия) – 690 очков;
2. Диего Марадона (Аргентина) – 593 очка;
3. Лионель Месси (Аргентина) – 543 очка;
4. Франц Беккенбауэр (ФРГ) – 457 очков;
5. Роналдо (Бразилия) – 440 очков;
6. Зинедин Зидан (Франция) – 375 очков;
7. Гарринча (Бразилия) – 368 очков;
8. Килиан Мбаппе (Франция) – 331 очко;
9. Герд Мюллер (ФРГ) – 256 очков;
10. Мирослав Клозе (Германия) – 226 очков.
Источник: The Independent