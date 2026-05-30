10 величайших игроков в истории ЧМ по версии The Independent

Издание The Independent составило рейтинг величайших игроков в истории чемпионата мира.

В опросе приняли участие 14 журналистов. Баллы в голосовании суммировались, и получилась следующая десятка величайших.

1. Пеле (Бразилия) – 690 очков;

2. Диего Марадона (Аргентина) – 593 очка;

3. Лионель Месси (Аргентина) – 543 очка;

4. Франц Беккенбауэр (ФРГ) – 457 очков;

5. Роналдо (Бразилия) – 440 очков;

6. Зинедин Зидан (Франция) – 375 очков;

7. Гарринча (Бразилия) – 368 очков;

8. Килиан Мбаппе (Франция) – 331 очко;

9. Герд Мюллер (ФРГ) – 256 очков;

10. Мирослав Клозе (Германия) – 226 очков.