Глушаков выбрал между чемпионатом мира и рыбалкой

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих ожиданиях от ЧМ-2026.
– Интерес к чемпионату мира у меня есть. Конечно, можно было бы поехать, но времени нет.
Даже не знаю, за кого буду болеть. Хочется просто посмотреть и получить удовольствие от матчей.
Интересно глянуть на сборную Бразилии, Испании, Франции и других топов.
– Если бы предстоял выбор: оплаченная поездка на ЧМ или на рыбалку, что было бы интереснее?
– На рыбалку бы съездил, если бы мне все оплатили. Смотрел бы футбол по телевизору. Для меня рыбалка интереснее чемпионата мира (улыбается).
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Источник: Sport24