Глушаков выбрал между чемпионатом мира и рыбалкой

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих ожиданиях от ЧМ-2026.

– Интерес к чемпионату мира у меня есть. Конечно, можно было бы поехать, но времени нет.

Даже не знаю, за кого буду болеть. Хочется просто посмотреть и получить удовольствие от матчей.

Интересно глянуть на сборную Бразилии, Испании, Франции и других топов.

– Если бы предстоял выбор: оплаченная поездка на ЧМ или на рыбалку, что было бы интереснее?

– На рыбалку бы съездил, если бы мне все оплатили. Смотрел бы футбол по телевизору. Для меня рыбалка интереснее чемпионата мира (улыбается).