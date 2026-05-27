Опубликован состав сборной Панамы на ЧМ-2026 с футболистом из РПЛ

Тренерский штаб сборной Панамы определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

В итоговый состав вошли 26 футболистов, в том числе защитник «Пари НН» Эдгардо Фаринья.

Вратари: Орландо Москера («Аль-Фейха»), Луис Мехия («Насьональ»), Сесар Самудио («Маратон»);

Защитники: Сесар Блэкмэн («Слован»), Хорхе Гутьеррес («Депортиво Ла-Гуайра»), Майкл Амир Мурильо («Бешикташ»), Фидель Эскобар («Депортиво Саприсса»), Андрес Андраде Седеньо (ЛАСК), Эдгардо Фаринья («Пари НН»), Хосе Кордоба («Норвич»), Эрик Дэвис («Кошице»), Джиовани Рамос («Академия» Пуэрто-Кабельо), Родерик Миллер («Туран»);

Полузащитники: Анибаль Годой («Сан-Диего»), Адальберто Карраскилья («Пумас»), Карлос Харви («Миннесота»), Кристиан Хесус Мартинес («Ирони»), Пума Родригес («Хуарес»), Сесар Янис («Кобресаль»), Йоэль Барсенас («Масатлан»), Альберто Кинтеро («Пласа Амадор»), Аcариас Лондоньо («Универсидад Католика»);

Нападающие: Исмаэль Диас («Леон»), Сесилио Уотермэн («Универсидад Консепсьон»), Хосе Фахардо (« Универсидад Католика Кито»), Томас Родригес («Монагас»).