Опубликован состав сборной Панамы на ЧМ-2026 с футболистом из РПЛ

Тренерский штаб сборной Панамы определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.
В итоговый состав вошли 26 футболистов, в том числе защитник «Пари НН» Эдгардо Фаринья.
Вратари: Орландо Москера («Аль-Фейха»), Луис Мехия («Насьональ»), Сесар Самудио («Маратон»);
Защитники: Сесар Блэкмэн («Слован»), Хорхе Гутьеррес («Депортиво Ла-Гуайра»), Майкл Амир Мурильо («Бешикташ»), Фидель Эскобар («Депортиво Саприсса»), Андрес Андраде Седеньо (ЛАСК), Эдгардо Фаринья («Пари НН»), Хосе Кордоба («Норвич»), Эрик Дэвис («Кошице»), Джиовани Рамос («Академия» Пуэрто-Кабельо), Родерик Миллер («Туран»);
Полузащитники: Анибаль Годой («Сан-Диего»), Адальберто Карраскилья («Пумас»), Карлос Харви («Миннесота»), Кристиан Хесус Мартинес («Ирони»), Пума Родригес («Хуарес»), Сесар Янис («Кобресаль»), Йоэль Барсенас («Масатлан»), Альберто Кинтеро («Пласа Амадор»), Аcариас Лондоньо («Универсидад Католика»);
Нападающие: Исмаэль Диас («Леон»), Сесилио Уотермэн («Универсидад Консепсьон»), Хосе Фахардо (« Универсидад Католика Кито»), Томас Родригес («Монагас»).
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Панамы попала в одну группу с Англией, Хорватией и Ганой.