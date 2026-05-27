Базу сборной Англии будут охранять от беспилотников перед ЧМ-2026

Стали известны новые подробности подготовки сборной Англии к чемпионату мира.

Их тренировочную базу в Канзас-Сити будут охранять от беспилотников.

Такое решение принято, чтобы предотвратить возможный шпионаж, а также обеспечить максимальную безопасность футболистов.

Планируется, что вокруг базы будут развернуты дроны-охотники, способные перехватывать беспилотники в воздухе. Кроме того, для охраны тренировочного лагеря привлекут полицейских, оснащенных специализированными средствами подавления БПЛА.