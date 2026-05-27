«Не может быть иного выбора»: президент РПЛ определил лучшего игрока сезона

Президент РПЛ Александр Алаев ответил, какого футболиста он считает сильнейшим в российском сезоне-2025/26.
«Лучший футболист прошедшего сезона – Джон Кордоба. Для меня в этом вопросе даже не может быть иного выбора.
Можно просто посмотреть на то, какое влияние он оказывает на команду и результат матчей, и на высокий уровень, который он держит уже несколько лет.
Джону сейчас нет никаких альтернатив. По моему мнению, он очевидный MVP сезона», – сказал Алаев.
- В завершившемся чемпионате Кордоба забил 17 голов и сделал 4 ассиста в 28 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ.
- «Краснодар» финишировал вторым, уступив чемпионство «Зениту».
