«Не может быть иного выбора»: президент РПЛ определил лучшего игрока сезона

Президент РПЛ Александр Алаев ответил, какого футболиста он считает сильнейшим в российском сезоне-2025/26.

«Лучший футболист прошедшего сезона – Джон Кордоба. Для меня в этом вопросе даже не может быть иного выбора.

Можно просто посмотреть на то, какое влияние он оказывает на команду и результат матчей, и на высокий уровень, который он держит уже несколько лет.

Джону сейчас нет никаких альтернатив. По моему мнению, он очевидный MVP сезона», – сказал Алаев.