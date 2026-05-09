Президент РПЛ сделал заявление о будущем Дзюбы

Президент РПЛ Александр Алаев выразил надежду, что форвард «Акрона» Артем Дзюба не закончит карьеру летом.
«Мне не хочется, чтобы Артем уходил. Я был на недавней игре «Акрона» с «Краснодаром» и видел внимание болельщиков и прессы к нему.
Дзюба – настоящий амбассадор РПЛ, ее лицо. Его уход станет потерей для лиги.
Я надеюсь, что он останется еще с нами, потому что пошуметь в следующей своей ипостаси он всегда успеет», – сказал Алаев.
- У 37-летнего Дзюбы в конце июня истекает контракт с «Акроном».
- Претендентом на него называют московскую «Родину».
- В этом сезоне нападающий «Акрона» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 26 матчах.
- Сейчас он восстанавливается после мышечной травмы задней поверхности бедра.
Источник: «Спорт-Экспресс»