Президент РПЛ сделал заявление о будущем Дзюбы

Вчера, 16:12
14

Президент РПЛ Александр Алаев выразил надежду, что форвард «Акрона» Артем Дзюба не закончит карьеру летом.

«Мне не хочется, чтобы Артем уходил. Я был на недавней игре «Акрона» с «Краснодаром» и видел внимание болельщиков и прессы к нему.

Дзюба – настоящий амбассадор РПЛ, ее лицо. Его уход станет потерей для лиги.

Я надеюсь, что он останется еще с нами, потому что пошуметь в следующей своей ипостаси он всегда успеет», – сказал Алаев.

  • У 37-летнего Дзюбы в конце июня истекает контракт с «Акроном».
  • Претендентом на него называют московскую «Родину».
  • В этом сезоне нападающий «Акрона» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 26 матчах.
  • Сейчас он восстанавливается после мышечной травмы задней поверхности бедра.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Алаев Александр
Комментарии (14)
партизан84
1778332749
какая лига такое и у него лицо
Ответить
...уефан
1778333392
...я, так понимаю, у президента РПЛ других забот нет...
Ответить
NewLife
1778336783
Это позорное лицо.
Ответить
Cleaner
1778336920
Президент РПЛ сделал заявление: - Дзюба – настоящий амбассадор РПЛ, ее РУКИ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
zigbert
1778337260
Ну прямо незаменимый игрок. Ему уже 37.
Ответить
СильныйМозг
1778338450
Этот футболист любимчик спартач80. Срартач80 ждет не дождется, когда тот, выложит видео Карпина и Дзюбу дрочащих друг дружке, номэду на лицо.
Ответить
СильныйМозг
1778338790
Правильно, пора Дзюбе уже во, что взрослое переориентироваться, в Аншлаг, в футболке Акрона, с душой спартака.
Ответить
val69
1778338867
Ч думаю, всем как то срать, на его будущее...
Ответить
Бриг
1778342606
Как-то пованивает от комментариев. Уймитесь, не позорьтесь.
Ответить
Президент РПЛ сделал заявление о будущем Дзюбы
