Президент РПЛ сделал заявление о будущем Дзюбы

Президент РПЛ Александр Алаев выразил надежду, что форвард «Акрона» Артем Дзюба не закончит карьеру летом.

«Мне не хочется, чтобы Артем уходил. Я был на недавней игре «Акрона» с «Краснодаром» и видел внимание болельщиков и прессы к нему.

Дзюба – настоящий амбассадор РПЛ, ее лицо. Его уход станет потерей для лиги.

Я надеюсь, что он останется еще с нами, потому что пошуметь в следующей своей ипостаси он всегда успеет», – сказал Алаев.