Президент РПЛ описал Соболева двумя словами

Александр Алаев, президент РПЛ, оценил выступление форварда «Зенита» Александра Соболева в весенней части сезона.

«Преображение Соболева? Конечно, приятно. Я не являюсь персональным болельщиком, но он выдает яркий перформанс, напомнил себя в прошлом. Действительно плохой мальчик», – сказал Алаев.