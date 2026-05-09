Президент РПЛ описал Соболева двумя словами

Александр Алаев, президент РПЛ, оценил выступление форварда «Зенита» Александра Соболева в весенней части сезона.
«Преображение Соболева? Конечно, приятно. Я не являюсь персональным болельщиком, но он выдает яркий перформанс, напомнил себя в прошлом. Действительно плохой мальчик», – сказал Алаев.
- Соболев стал автором победного гола в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1).
- После зимней паузы в его активе 7 забитых мячей в 13 играх.
- До «Зенита» Соболев выступал за «Спартак».
Источник: «Спорт-Экспресс»