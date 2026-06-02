Нигерийский вингер вернулся в «Краснодар»

Вингер Олакунле Олусегун вернулся в «Краснодар» из «Пари НН» в связи с завершением срока аренды.

По той же причине нижегородцев покинули полузащитник Егор Смелов, принадлежащий «Динамо», и ганский хавбек Алекс Сарфо, который вернется в кипрский «Арис».

«🤝 ФК «Пари НН» благодарит футболистов за игру. Мы желаем Олусегуну, Смелову и Сарфо успехов и удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба, покинувшего РПЛ.