Нигерийский вингер вернулся в «Краснодар»

Вингер Олакунле Олусегун вернулся в «Краснодар» из «Пари НН» в связи с завершением срока аренды.
По той же причине нижегородцев покинули полузащитник Егор Смелов, принадлежащий «Динамо», и ганский хавбек Алекс Сарфо, который вернется в кипрский «Арис».
«🤝 ФК «Пари НН» благодарит футболистов за игру. Мы желаем Олусегуну, Смелову и Сарфо успехов и удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба, покинувшего РПЛ.
- 24-летний нигериец Олусегун провел за «Пари НН» 31 матч, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.
- На счету 21-летнего россиянина Смелова 17 игр и 2 результативные передачи в составее нижегородцев.
- 21-летний Сарфо провел за «Пари НН» 14 матчей.