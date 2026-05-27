Пономарев высказался о знаменитой фанатской кричалке про Гинера

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев встал на защиту президента армейского клуба Евгения Гинера.

«Я не согласен, что он судей или кого-то ещe там покупал. Что там спартаковцы придумали – пусть на их совести остаeтся.

Что купил, что не купил? Единственное, что купил Гинер – своe футбольное чутьe. У него собачье чутьe было на игроков, тренеров и на дисциплину. Он блестяще руководил командой длительный срок.

Это была очень плодотворная эпоха. Как же играла команда.. Были точечные трансферы. Один Вагнер Лав чего стоит. Очень много было интересных ребят.

Сейчас бы это колоссальное чутьe нынешним руководителям. Гинера, конечно, не хватает. Если бы такой человек был у руля, то было бы всe в порядке у ЦСКА. Может, восстановимся», – сказал Пономарeв.