Бердыев радикально высказался по лимиту на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, сейчас возглавляющий Туран Товуз, предложил убрать лимит на легионеров в РПЛ.

– А как быть с лимитом? В России бесконечно жуют эту жвачку, цифры перебирают – 5, 6 легионеров…

– Я всегда был против него.

– Вы вообще за отмену полную?

– Да. В данном случае конкуренция вырастает. И ты проходишь через сито конкуренции.

В Азербайджане сейчас отменили лимит. Уровень вырос просто на порядок! Сейчас лидеры могут потерять [очки] с любой командой. Азербайджанцы, в том числе в нашей команде, усилий прилагают намного больше, чем в прошлом году. Потому что там у них было гарантированное место.

Сейчас, прилагая больше усилий, попали в сборную. При прошлогодней системе не попали бы в сборную – они довольствовались тем, что они уже играют в составе [своего клуба]. Конкуренция – она везде. И бизнесом движет конкуренция. Точно так же и здесь – любой футболист растет. Время покажет.

– Есть очень четкий путь, куда двигаться. Просто нет людей, которые это понимают.

– Это первое. И второе – футболист уже не будет привязываться к зарплате. Потому что здесь он получает зарплату ту, которую он в Европе не получит. Он больше получает в России! А если он понимает, что здесь ему ничего не светит, он поедет в Европу – там пробивать себе дорогу.