Бердыев радикально высказался по лимиту на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, сейчас возглавляющий Туран Товуз, предложил убрать лимит на легионеров в РПЛ.
– А как быть с лимитом? В России бесконечно жуют эту жвачку, цифры перебирают – 5, 6 легионеров…
– Я всегда был против него.
– Вы вообще за отмену полную?
– Да. В данном случае конкуренция вырастает. И ты проходишь через сито конкуренции.
В Азербайджане сейчас отменили лимит. Уровень вырос просто на порядок! Сейчас лидеры могут потерять [очки] с любой командой. Азербайджанцы, в том числе в нашей команде, усилий прилагают намного больше, чем в прошлом году. Потому что там у них было гарантированное место.
Сейчас, прилагая больше усилий, попали в сборную. При прошлогодней системе не попали бы в сборную – они довольствовались тем, что они уже играют в составе [своего клуба]. Конкуренция – она везде. И бизнесом движет конкуренция. Точно так же и здесь – любой футболист растет. Время покажет.
– Есть очень четкий путь, куда двигаться. Просто нет людей, которые это понимают.
– Это первое. И второе – футболист уже не будет привязываться к зарплате. Потому что здесь он получает зарплату ту, которую он в Европе не получит. Он больше получает в России! А если он понимает, что здесь ему ничего не светит, он поедет в Европу – там пробивать себе дорогу.
- Со следующего сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7.
- Нынешний лимит «13+8» действует с начала сезона-2022/23.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.