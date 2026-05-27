  • Бердыев радикально высказался по лимиту на легионеров в РПЛ

Бердыев радикально высказался по лимиту на легионеров в РПЛ

Сегодня, 11:36
3

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, сейчас возглавляющий Туран Товуз, предложил убрать лимит на легионеров в РПЛ.

– А как быть с лимитом? В России бесконечно жуют эту жвачку, цифры перебирают – 5, 6 легионеров…

– Я всегда был против него.

– Вы вообще за отмену полную?

– Да. В данном случае конкуренция вырастает. И ты проходишь через сито конкуренции.

В Азербайджане сейчас отменили лимит. Уровень вырос просто на порядок! Сейчас лидеры могут потерять [очки] с любой командой. Азербайджанцы, в том числе в нашей команде, усилий прилагают намного больше, чем в прошлом году. Потому что там у них было гарантированное место.

Сейчас, прилагая больше усилий, попали в сборную. При прошлогодней системе не попали бы в сборную – они довольствовались тем, что они уже играют в составе [своего клуба]. Конкуренция – она везде. И бизнесом движет конкуренция. Точно так же и здесь – любой футболист растет. Время покажет.

– Есть очень четкий путь, куда двигаться. Просто нет людей, которые это понимают.

– Это первое. И второе – футболист уже не будет привязываться к зарплате. Потому что здесь он получает зарплату ту, которую он в Европе не получит. Он больше получает в России! А если он понимает, что здесь ему ничего не светит, он поедет в Европу – там пробивать себе дорогу.

  • Со следующего сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7.
  • Нынешний лимит «13+8» действует с начала сезона-2022/23.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.

Источник: Cappuccino & Catenaccio Show
Россия. Премьер-лига Туран Товуз Бердыев Курбан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1779871360
А почему в пример не привёл безлимитную Италию, которая не смогла третий раз на ЧМ отобраться?
Ответить
Max-Min-vkontakte
1779874834
лимит - зло
Ответить
