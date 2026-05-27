«Зенит» нацелился на бывшего вратаря «Спартака»

Сегодня, 08:10

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков может перейти в «Зенит».

Петербургский клуб рассматривает 37‑летнего россиянина в качестве кандидата на роль опытного третьего голкипера в заявке.

Сергей Семак хочет видеть в команде футболиста, который сможет поддерживать атмосферу в раздевалке и помогать в работе с молодыми вратарями – Денисом Адамовым и Богданом Москвичевым.

  • Песьяков выступает за «Крылья» два последних сезона.
  • Его контракт с самарским клубом истекает этим летом.
  • Бывший вратарь «Спартака» провел в этом сезоне РПЛ 30 матчей, в которых пропустил 50 голов.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Песьяков Сергей
«Зенит» нацелился на бывшего вратаря «Спартака»
