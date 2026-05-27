«Зенит» нацелился на бывшего вратаря «Спартака»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков может перейти в «Зенит».
Петербургский клуб рассматривает 37‑летнего россиянина в качестве кандидата на роль опытного третьего голкипера в заявке.
Сергей Семак хочет видеть в команде футболиста, который сможет поддерживать атмосферу в раздевалке и помогать в работе с молодыми вратарями – Денисом Адамовым и Богданом Москвичевым.
- Песьяков выступает за «Крылья» два последних сезона.
- Его контракт с самарским клубом истекает этим летом.
- Бывший вратарь «Спартака» провел в этом сезоне РПЛ 30 матчей, в которых пропустил 50 голов.
