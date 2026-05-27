Карпин объяснил вызов в сборную России 18-летнего игрока «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о приглашении в национальную команду 18-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова.

– Как принималось решение пригласить Ибрагимова?

– Обсуждали с тренерами сборных младших возрастов его кандидатуру. Решили на него посмотреть в первой сборной, познакомиться.

– Почему решили вызвать его именно сейчас?

– У нас длинный сбор – три игры. Времени ознакомиться предостаточно. Игровое время тоже, наверное, найдется. Когда короткий сбор и за семь дней два матча играем, у нас особо нет времени ни потренироваться, ни поговорить. Сейчас оно есть. Поэтому решили использовать эту возможность для ознакомления с молодыми игроками. Это касается и Данилова, который тоже вызывается впервые.