Карпин объяснил вызов в сборную России 18-летнего игрока «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о приглашении в национальную команду 18-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова.
– Как принималось решение пригласить Ибрагимова?
– Обсуждали с тренерами сборных младших возрастов его кандидатуру. Решили на него посмотреть в первой сборной, познакомиться.
– Почему решили вызвать его именно сейчас?
– У нас длинный сбор – три игры. Времени ознакомиться предостаточно. Игровое время тоже, наверное, найдется. Когда короткий сбор и за семь дней два матча играем, у нас особо нет времени ни потренироваться, ни поговорить. Сейчас оно есть. Поэтому решили использовать эту возможность для ознакомления с молодыми игроками. Это касается и Данилова, который тоже вызывается впервые.
- В окончательной заявке российской сборной 32 футболиста.
- Команда Валерия Карпина 28 мая сыграет против Египта в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
- Ибрагимов пока играл только за юношеские и молодежную команды «МЮ». На его счету 2 матча и 1 гол за сборную Англии U16 и 1 игра за сборную Англии U15. Поучаствовав в товарищеских матчах за Россию, у Амира не пропадет возможность играть за взрослую Англию.
Источник: «Советский спорт»