Экс-защитник «Спартака» Жиго отреагировал на победу клуба в Кубке

Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго поздравил московский клуб с победой над «Краснодаром» в Кубке.

«Поздравляю «Спартак» с завоеванием Кубка! Очень люблю этот клуб и его болельщиков, которые всегда и везде рядом с командой и поддерживают ее в каждом матче.

«Спартак» – навсегда часть меня! Очень рад завоеванию еще одного трофея. Это очень важно. Красно-белые должны завоевывать трофеи каждый сезон. Для себя, своей истории и самых лучших в мире болельщиков!» – сказал Жиго.