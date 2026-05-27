Вахания назвал футболиста РПЛ, против которого ему было тяжелее всего играть

Защитник «Ростова» Илья Вахания ответил на вопрос о самом сложном сопернике в РПЛ. Он назвал вингера «Ахмата» Лечи Садулаева.

– Мне тяжелее всего было против Садулаева. Он может обыграть в любой момент – даже когда не ждешь. В ситуации, когда никто не будет обыгрывать, пойдет в обводку. С ним сложно, концентрацию нужно держать до конца.

– Как сохранить хладнокровие и не выброситься на него?

– Не выбрасываться несложно. Я всегда жду первый шаг от нападающего. Просто есть такие ребята, которых это не смущает. Они не ждут твой первый шаг, а действуют сами. Лечи – как раз из таких.