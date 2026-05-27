Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тренер Аргентины высказался о травме Месси перед ЧМ-2026

Сегодня, 09:30

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о состоянии здоровья Лионеля Месси.

Нападающий «Интер Майами» был заменен на 73-й минуте матча МЛС с «Филадельфией Юнион» (6:4). Аргентинец исполнил штрафной удар, после чего почувствовал дискомфорт и попросил замену. Покидая поле, Месси передвигался с трудом, держась за заднюю поверхность левого бедра.

«Первые результаты не так уж плохи. Нам нужно посмотреть, как он будет восстанавливаться, а также дождаться результатов дальнейших обследований, чтобы понять, подтвердят ли они первоначальные медицинские заключения», – сказал Скалони в интервью ESPN.

  • Аргентина сыграет первую встречу на ЧМ-2026 16 июня против Алжира.
  • Турнир стартует 11 июня.

Еще по теме:
Месси не дал Смолову футболку: «Посмотрел на меня как на мудака» 6
Стало известно состояние Месси за 16 дней до ЧМ-2026 3
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аргентина Интер Майами Месси Лионель Скалони Лионель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Губерниев высказался о перспективах «Краснодара» в следующем сезоне
10:52
«Торпедо» определилось с новым главным тренером
10:14
«Краснодар» хочет подписать экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
09:47
2
Тренер Аргентины высказался о травме Месси перед ЧМ-2026
09:30
ВидеоМакSим поздравила «Спартак» с победой в Кубке России
09:26
Карпин объяснил вызов в сборную России 18-летнего игрока «Манчестер Юнайтед»
08:50
1
Овечкин сказал, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026
08:35
3
АПЛ назвала лучшего тренера сезона
08:20
1
«Зенит» нацелился на бывшего вратаря «Спартака»
08:10
8
Уход защитника «Спартака», 20-миллионный трансфер «Зенита», Дзюба может воссоединиться с Кокориным в Европе и другие новости
02:00
Все новости
Все новости
Овечкин сказал, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026
08:35
2
Опубликован состав сборной Марокко на ЧМ-2026
00:55
Назван состав сборной США на ЧМ-2026
00:16
1
Стало известно состояние Месси за 16 дней до ЧМ-2026
Вчера, 09:40
3
Игрок «Спартака» попал в состав Ганы на ЧМ-2026
Вчера, 09:27
1
Опубликован расширенный состав сборной Узбекистана на ЧМ-2026
Вчера, 01:35
9
Опубликован состав сборной Колумбии на ЧМ-2026 с одним игроком из РПЛ
25 мая
4
ВидеоГави эмоционально отреагировал на вызов в сборную Испании на ЧМ-2026
25 мая
Тренер сборной Испании объяснил отсутствие игроков «Реала» в заявке на ЧМ-2026
25 мая
4
Обнародована заявка сборной Испании на ЧМ-2026, в ней нет игроков «Реала»
25 мая
3
В африканской сборной высказались о возможном пропуске ЧМ-2026
25 мая
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
Заявка России на ЧМ-2026, если бы она туда попала
23 мая
3
Африканскую сборную могут не допустить до ЧМ-2026
22 мая
6
В Норвегии объяснили, почему Хайкина не взяли на ЧМ-2026
22 мая
2
Сборная Англии назвала итоговый состав на ЧМ-2026 – турнир пропустят звезды «Челси», «Сити» и «Реала»
22 мая
13
Палмер, Фоден и Трент не поедут на ЧМ-2026 – Тухель не вызовет их в сборную Англии
22 мая
7
ЧМ-2030 предложили расширить с 48 до 66 сборных
22 мая
20
Неймар рискует пропустить часть подготовки сборной Бразилии к ЧМ-2026
21 мая
Опубликован состав сборной Норвегии на ЧМ-2026 без Хайкина
21 мая
13
Магуайр болезненно отреагировал на пропуск ЧМ-2026
21 мая
1
Футболист «Манчестер Юнайтед» шокирован непопаданием на ЧМ-2026
21 мая
Нагельсман ответил, будет ли Нойер основным вратарем сборной Германии на ЧМ-2026
21 мая
Опубликован состав сборной Сенегала на ЧМ-2026
21 мая
2
Опубликован состав сборной Германии на ЧМ-2026
21 мая
1
Неймар травмировался незадолго до поездки на ЧМ-2026
21 мая
1
Будущий соперник сборной России опубликовал итоговый состав на ЧМ-2026
21 мая
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
20 мая
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 