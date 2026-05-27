Тренер Аргентины высказался о травме Месси перед ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о состоянии здоровья Лионеля Месси.

Нападающий «Интер Майами» был заменен на 73-й минуте матча МЛС с «Филадельфией Юнион» (6:4). Аргентинец исполнил штрафной удар, после чего почувствовал дискомфорт и попросил замену. Покидая поле, Месси передвигался с трудом, держась за заднюю поверхность левого бедра.

«Первые результаты не так уж плохи. Нам нужно посмотреть, как он будет восстанавливаться, а также дождаться результатов дальнейших обследований, чтобы понять, подтвердят ли они первоначальные медицинские заключения», – сказал Скалони в интервью ESPN.