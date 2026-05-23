Заявка России на ЧМ-2026, если бы она туда попала

Издание «МЯЧ RU» составило заявку сборной России на чемпионат мира-2026, если бы команду пустили на турнир.
«Могла бы быть такой. Мы представили, что было, если бы нашу сборную все же отправили на мундиаль в США.
Заявка на основе текущей формы игроков», – написали составители.
- В рамках летнего сбора команда Валерия Карпина проведет три товарищеские встречи. 28 мая российские футболисты сыграют в Каире против Египта – эта команда примет участие в чемпионате мира 2026 года. Затем, 5 июня, состоится матч с Буркина-Фасо в Волгограде, а завершится сбор игрой против Тринидада и Тобаго 9 июня в Калининграде.
- Сборная России продолжает подготовку в условиях отстранения от официальных международных турниров.
- В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»