78-летний Адвокат назвал состав Кюрасао на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат опубликовал в соцсетях заявку команды на чемпионат мира-2026.
Вратари: Тирик Бодак («Телстар»), Тревор Дорнбюс («ВВВ-Венло»), Элой Ром («Майами»).
Защитники: Рихедли Базур («Коньяспор»), Джошуа Бренет («Кайсериспор»), Рошон ван Эйма («Валвейк»), Шерел Флоранус («Зволле»), Деверон Фонвилл («НЕК Неймеген»), Жюрьен Гаари («Абха»), Армандо Обиспо (ПСВ), Шуранди Самбо («Спарта» Роттердам).
Полузащитники: Жуниньо Бакуна («Волендам»), Леандро Бакуна («Ыгдыр»), Ливано Комененсия («Цюрих»), Кевин Фелида («Ден Босх»), Арьяни Марта («Ротерхэм Юнайтед»), Тайриз Нослин («Телстар»), Годфрид Румерату («Валвейк»).
Нападающие: Джереми Антониссе («Кифисия»), Тахит Чон («Шеффилд Юнайтед»), Кенджи Горре («Маккаби» Х), Сонтье Хансен («Мидлсбро»), Жерван Кастанир («Теренггану»), Брандлей Кювас («Волендам»), Юрген Локадия («Майами»), Джерл Маргарита («Васланд-Беверен»).