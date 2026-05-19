78-летний Адвокат назвал состав Кюрасао на ЧМ-2026

Вчера, 00:48
2

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат опубликовал в соцсетях заявку команды на чемпионат мира-2026.

Вратари: Тирик Бодак («Телстар»), Тревор Дорнбюс («ВВВ-Венло»), Элой Ром («Майами»).

Защитники: Рихедли Базур («Коньяспор»), Джошуа Бренет («Кайсериспор»), Рошон ван Эйма («Валвейк»), Шерел Флоранус («Зволле»), Деверон Фонвилл («НЕК Неймеген»), Жюрьен Гаари («Абха»), Армандо Обиспо (ПСВ), Шуранди Самбо («Спарта» Роттердам).

Полузащитники: Жуниньо Бакуна («Волендам»), Леандро Бакуна («Ыгдыр»), Ливано Комененсия («Цюрих»), Кевин Фелида («Ден Босх»), Арьяни Марта («Ротерхэм Юнайтед»), Тайриз Нослин («Телстар»), Годфрид Румерату («Валвейк»).

Нападающие: Джереми Антониссе («Кифисия»), Тахит Чон («Шеффилд Юнайтед»), Кенджи Горре («Маккаби» Х), Сонтье Хансен («Мидлсбро»), Жерван Кастанир («Теренггану»), Брандлей Кювас («Волендам»), Юрген Локадия («Майами»), Джерл Маргарита («Васланд-Беверен»).

Чемпионат мира Нидерланды. Эредивизие Кюрасао Адвокат Дик
рылы
1779160988
чё за маргарита, и не перейдёт ли она в спартаг? те уже явно охотятся, тем более она зулус.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
