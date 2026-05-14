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Опубликован состав сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026

14 мая, 16:35
2

Стала известна заявка сборной Боснии и Герцеговины для участия в предстоящем чемпионате мира.

Вратари: Никола Васили («Санкт-Паули»), Мартин Зломыслич («Риека»), Осман Хаджикич («Славен Белупо»).

Защитники: Сеад Колашинац («Аталанта»), Амар Дедич («Бенфика»), Нихад Муякич («Газиантеп»), Никола Катич («Шальке»), Тарик Мухаремович («Сассуоло»), Степан Раделич («Риека»), Деннис Хаджикадунич («Сампдория»), Нидаль Челик («Ланс»).

Полузащитники: Амир Хаджиахметович («Халл»), Иван Шуньич («Кипр»), Иван Башич («Астана»), Дженис Бурнич («Карлсруэ»), Эрмин Махмич («Слован»), Беньямин Тахирович («Брондбю»), Армин Гигович («Янг Бойз»), Керим Алайбегович («Ред Булл Зальцбург»), Эсмир Байрактаревич («ПСВ).

Нападающие: Эрмедин Демирович («Штутгарт»), Йово Лукич («Университатя Клуж»), Самед Баждар («Ягеллония»), Харис Табакович («Боруссия Менхенгладбах»), Эдин Джеко («Шальке»).

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Босния сыграет в группе с Катаром, Канадой и Швейцарией.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Босния и Герцеговина. Премьер-лига Босния и Герцеговина
Комментарии (2)
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subbotaspartak
1778767121
Да, постараюсь выучить наизусть. Вы все команды публиковать будете?
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рылы
1778767195
и что нам делать с этой ценной информацией?
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