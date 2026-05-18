Ямаль пропустит часть ЧМ-2026

Ламин Ямаль, нападающий «Барселоны», пропустит старт чемпионата мира-2026 из-за травмы подколенного сухожилия.
18-летний форвард не сыграет в матче открытия группового этапа против Кабо-Верде 15 июня. Под вопросом остается и его участие во второй встрече – против Саудовской Аравии 21 июня. Заключительный матч группы Испания проведет 26 июня против Уругвая.
Ямаль получил повреждение в апрельском матче Ла Лиги против «Сельты» и досрочно завершил клубный сезон. «Барселона» тогда сообщила, что игрок будет следовать «консервативному плану лечения». Представители клуба встретились с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) в пятницу, чтобы обсудить программу реабилитации. Медицинский штаб RFEF регулярно посещает Барселону для контроля за восстановлением футболиста.
- В завершившемся сезоне Ямаль провел 45 матчей за «Барселону», забил 24 мяча и отдал 16 голевых передач. В 2025 году он занял второе место в голосовании на «Золотой мяч». За сборную Испании вингер сыграл 25 матчей и забил 6 голов. Он был одним из ключевых игроков команды на победном Евро-2024.
- В этом сезоне «Барселона» и сборная Испании не раз спорили из-за нагрузки на Ямаля. В сентябре главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик заявил, что в сборной «не заботятся об игроках», после того как Ямаль принимал обезболивающие во время международной паузы и вернулся в клуб с травмой паха.
- Испания проведет два товарищеских матча перед чемпионатом мира: 4 июня против Ирака в Ла-Корунье и 8 июня против Перу в Пуэбле (Мексика). Окончательная заявка сборной из 26 игроков будет объявлена в понедельник, 25 мая.