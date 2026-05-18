Ямаль пропустит часть ЧМ-2026

Ламин Ямаль, нападающий «Барселоны», пропустит старт чемпионата мира-2026 из-за травмы подколенного сухожилия.

18-летний форвард не сыграет в матче открытия группового этапа против Кабо-Верде 15 июня. Под вопросом остается и его участие во второй встрече – против Саудовской Аравии 21 июня. Заключительный матч группы Испания проведет 26 июня против Уругвая.

Ямаль получил повреждение в апрельском матче Ла Лиги против «Сельты» и досрочно завершил клубный сезон. «Барселона» тогда сообщила, что игрок будет следовать «консервативному плану лечения». Представители клуба встретились с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) в пятницу, чтобы обсудить программу реабилитации. Медицинский штаб RFEF регулярно посещает Барселону для контроля за восстановлением футболиста.