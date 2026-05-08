Раскрыта дата отправки сборной Узбекистана на ЧМ-2026

В Узбекистане распланировали подготовку к чемпионату мира-2026.

«Перед ЧМ-2026 сборная Узбекистана сыграет с Канадой.

26 мая наша сборная отправится в США. На 1 июня запланирована контрольная встреча против Канады. Эта дата выпадает на дни ФИФА, а это значит, что результат будет учтeн в мировом рейтинге.

На данный момент Узбекистан занимает 50-е место в рейтинге ФИФА. Сборная Канады находится на 30-й строчке», – написал узбекистанский источник.