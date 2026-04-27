Нино оценил свои шансы сыграть за Бразилию на чемпионате мира

Защитник «Зенита» Нино высказался о возможности попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026.

– Милитао получил травму и, говорят, пропустит чемпионат мира. Как считаешь, могут ли тебя вызвать в сборную Бразилии вместо него?

– Очень трудная ситуация для меня. Честно говоря, не надеюсь, что буду на чемпионате мира. Я люблю Милитао. Это хороший игрок, поэтому я очень жалею.

– А почему ты думаешь, что не поедешь на ЧМ?

– Есть другой человек, у которого больше шансов.

– Но ты же вызывался в сборную в 2023 году. Почему перестали вызывать? С тобой общались по этому поводу?

– Поменялся тренер. Сегодня вообще другая ситуация.