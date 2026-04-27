Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нино оценил свои шансы сыграть за Бразилию на чемпионате мира

Нино оценил свои шансы сыграть за Бразилию на чемпионате мира

27 апреля, 12:18
1

Защитник «Зенита» Нино высказался о возможности попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026.

– Милитао получил травму и, говорят, пропустит чемпионат мира. Как считаешь, могут ли тебя вызвать в сборную Бразилии вместо него?

– Очень трудная ситуация для меня. Честно говоря, не надеюсь, что буду на чемпионате мира. Я люблю Милитао. Это хороший игрок, поэтому я очень жалею.

– А почему ты думаешь, что не поедешь на ЧМ?

– Есть другой человек, у которого больше шансов.

– Но ты же вызывался в сборную в 2023 году. Почему перестали вызывать? С тобой общались по этому поводу?

– Поменялся тренер. Сегодня вообще другая ситуация.

  • 29-летний Нино в этом сезоне провел за «Зенит» 29 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
  • Он сыграл 1 встречу за сборную Бразилии в ноябре 2023 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Зенит Бразилия Нино
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1777288466
пока играешь в бо.мжарне, о вызове в сборную можешь забыть)))
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 