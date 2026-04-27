Нино оценил свои шансы сыграть за Бразилию на чемпионате мира

Защитник «Зенита» Нино высказался о возможности попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026.
– Милитао получил травму и, говорят, пропустит чемпионат мира. Как считаешь, могут ли тебя вызвать в сборную Бразилии вместо него?
– Очень трудная ситуация для меня. Честно говоря, не надеюсь, что буду на чемпионате мира. Я люблю Милитао. Это хороший игрок, поэтому я очень жалею.
– А почему ты думаешь, что не поедешь на ЧМ?
– Есть другой человек, у которого больше шансов.
– Но ты же вызывался в сборную в 2023 году. Почему перестали вызывать? С тобой общались по этому поводу?
– Поменялся тренер. Сегодня вообще другая ситуация.
- 29-летний Нино в этом сезоне провел за «Зенит» 29 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- Он сыграл 1 встречу за сборную Бразилии в ноябре 2023 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»